Сеул, , 04:16 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 611 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 594 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что заболеваемость не снижается из-за наличия не выявленных очагов распространения COVID-19. В связи с этим южнокорейские власти не исключают продления ограничений в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 146 303. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1979 человек.