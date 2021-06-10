Вашингтон, 10 июня 2021, 04:13 — REGNUM Лидеры стран Группы семи на саммите выступят в поддержку переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Сотрудники агентства ознакомились с предварительным проектом совместного заявления глав G7. В документе говорится, что страны Группы семи поддержат возвращение к ядерной сделке от 2015 года по иранской ядерной программе. При этом в документе содержится и осуждение применения Ираном вооруженных формирований.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мировое сообщество заинтересовано в возвращении СВПД. По его мнению, возвращение к ядерной сделке поможет вернуть программу по обогащению урана в Иране под контроль МАГАТЭ.
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