Тюмень, , 04:10 — REGNUM В Тюмени сохранят «бирюзовый дом» и другие знаковые объекты с помощью инвесторов. Об этом заявил глава города Руслан Кухарук в своём Instagram-аккаунте.

Здание «бирюзового дома» является образцом доходных купеческих домов Тюмени, однако историческим памятником не признано. То есть его можно снести, опечалив старожилов, краеведов и любителей тюменской старины.

«Мной подписано распоряжение, где предусмотрен механизм выявления и поддержки зданий, которые являются неотъемлемой частью исторической архитектурной среды Тюмени и неразрывно связаны с историей города, но не являются памятниками архитектуры», — сообщил Руслан Кухарук.

Он предлагает выявить такие объекты, и с помощью экспертов, входящих в городской координационный совет по градостроительной политике, уточнить их статус. Затем передавать инвесторам для восстановления.

«Государственно-частное партнерство, безусловно, защитит здания от сноса и даст им вторую жизнь», — отметил мэр Тюмени.