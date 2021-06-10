Благовещенск, , 04:02 — REGNUM Запуск первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода 9 июня стал историческим моментом не только для Приамурья, но и для всей страны, прокомментировал губернатор региона Василий Орлов.

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«Запуск первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода — исторический момент и для Амурской области, и для страны в целом. Без преувеличения, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта — один из драйверов развития нашего региона. Амурский ГПЗ даёт мультипликативный эффект: пополняет бюджет региона, благодаря ему появляются новые производства и новые рабочие места. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, социальные объекты, жилой микрорайон для сотрудников. Кроме того, мы всегда ощущаем поддержку ПАО «Газпром» в реализации новых социально значимых проектов в области культуры, спорта, образования, формировании комфортной городской среды в Свободном», — отметил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 9 июня дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который строится в районе города Свободный в Приамурье.