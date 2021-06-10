Редвуд-Сити, США, , 04:00 — REGNUM Студия DICE рассказала журналистам о том, какие преимущества предоставит геймерам премиальный сезонный боевой пропуск игры Battlefield 2042. Об этом 10 июня сообщил портал Game Informer.

Разработчики отметили, что боевой пропуск не будет основан на принципе открытия заблокированного контента, имеющего отношение к игровому процессу. Все геймеры получат доступ ко всем семи картам Battlefield 2042, оперативникам, оружию и прочим элементам игры. Представители DICE подчеркнули, что премиум-пропуск даст возможность разблокировать только «косметический» контент, который будет появляться по мере выхода сезонов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что DICE и Electronic Arts (EA) представили новую игру серии Battlefield в пятиминутном экшн-трейлере. Игровой процесс Battlefield 2042 поклонникам франшизы покажут 13 июня 2021 года в рамках специального онлайн-мероприятия EA.

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