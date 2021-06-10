Петропавловск-Камчатский, , 03:56 — REGNUM В результате пожара в селе Хаилино на севере Камчатки погибли два жителя пятиквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По предварительным данным, пожар в пятиквартирном одноэтажном жилом доме в селе Хаилино Олюторского района вспыхнул утром 10 июня. Его площадь быстро достигла 190 кв. метров.

«В результате пожара погибла пенсионерка, 1951 года рождения, и местный житель, 1983 года рождения, пять человек эвакуированы», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства трагедии. Следователи Олюторского межрайонного отдела регионального СУ СК РФ начали процессуальную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Татарии отменил приговор в отношении генерального директора АО «УК «АС Менеджмент», которая является собственником сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани.

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