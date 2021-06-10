Редвуд-Сити, США, , 03:44 — REGNUM Electronic Arts (EA) и студия DICE представили новую игру Battlefield 2042. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube-канале франшизы.

Длительность кинематографического ролика, наполненного экшн-сценами, составляет около пяти минут, зрители могут видеть моменты различных сражений, являющихся частью некого большого конфликта. Музыку к видео написала немецкая группа 2WEI, получившая известность благодаря своим композициям для трейлеров фильмов.

Battlefield 2042 получит 7 масштабных карт, созданных на основе местностей различных регионов мира, на них смогут играть до 128 человек. Игроки смогут модифицировать оружие, использовать в виртуальных боях транспортные средства, гаджеты и даже боевых роботов. К сожалению, разработчики пока ничего не сообщили о том, будет ли в игре присутствовать однопользовательский режим.

Игровой процесс Battlefield 2042 EA и DICE покажут 13 июня 2021 года. Игра разрабатывается на основе «движка» Frostbite Engine, релиз запланирован на 22 октября 2021 года.

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