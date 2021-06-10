Москва, , 03:42 — REGNUM Сбалансировать торговую конкуренцию между субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и крупными сетями предложили в комитете Совета Федерации РФ по экономической политике. Об этом 10 июня пишет газета «Известия».

Среди инициатив, предложенных сенаторами, есть запрет для торговых сетей работать в выходной день или в режиме 24 часа. Кроме того, в комитете предложили мотивировать малые торговые сети к объединению в региональные ассоциации и союзы, а также предоставить им некоторые преференции при работе по франшизам крупных сетей.

Как пояснили в аппарате главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, о необходимости в ограничении работы торговых сетей в ночное время ранее сообщали в регионах.

«Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки — не работают, то такая мера может стать поддержкой», — говорится в ответе комитета.

Инициативы комитета Андрей Кутепов направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Издание сообщило также, что в Минпромторге РФ рассмотрят предложение при поступлении в установленном порядке.

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