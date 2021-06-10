Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Мясоперерабатывающая компания JBS, владеющая предприятиями по всему миру была вынуждена заплатить взломавшим её компьютерные системы хакерам $11 млн. Об этом генеральный директор компании Андре Ногейра рассказал в интервью, 9 июня опубликованном газетой The Wall Street Journa.

«Было очень болезненно платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам», — сказал Ногейра.

По его словам, выкуп передали злоумышленникам уже после того, как была возобновлена работа на большей части предприятий компании в США, Канаде и Австралии, ранее остановленных из-за хакерской атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшая от кибератаки 30 мая мясоперерабатывающая компания JBS 3 июня полностью восстановила работу своих предприятий по всему миру.

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