Владивосток, , 03:22 — REGNUM В пяти регионах Дальнего Востока началась лососевая путина. За первую пятидневку июня выловлено уже более 185 тонн рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте анадромных рыб России ФГБНУ «ВНИРО».

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Самые большие уловы зафиксированы на Камчатке. В крае добыли 174 тонны нерки и 10 тонн чавычи.

В Хабаровском крае и на Сахалине уловы пока не такие большие. Так в островном регионе идёт пока только сима — поймали 0,49 тонны, а в Хабаровском крае — горбуша и кета — 0,04 тонны.

На Чукотке и в Приморье вылова тихоокеанских лососей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала года выловлено 386,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что составляет 85,3% к объемам 2020 года. Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь (345 тыс. тонн).