Красноярск, , 03:23 — REGNUM В четверг, 10 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +14…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:10 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 10 на 11 июня ожидается до +4…+6 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 4−9 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В пятницу, 11 июня, в Красноярске до +16…+18 °C днём и +6…+8 °C ночью, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 12 июня, в Красноярске ожидается до +17…+19 °C днём. Ночью — до +8…+10 °C. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10−12 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до — 8 °C.

В Эвенкийском муниципальном районе (МР) и на северо-востоке центральных районов Красноярского края высокая пожарная опасность IV класса.

10−11 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.