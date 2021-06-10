Магадан, , 03:24 — REGNUM В Магадане участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей» вручили свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 10 июня.

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В 2021 году на реализацию программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выделено 60 827 тыс. рублей. Это позволит получить социальные выплаты на жильё 71 молодой семье.

С момента реализации программы — с 2008 года выплату получили 609 молодых семей — 1297 человек. Общий объём выплаченных средств составил более 437 млн рублей. Так, семья из 2-х человек (без ребёнка) получает 628 601,40 рублей, с ребёнком — 942 902,10 рублей.

В списках на получение ещё 589 семей Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с начала 2021 года на обеспечение жильём молодых семей направлено 170 млн рублей. Как пояснила глава минфина Вера Антропова, помощь получили более 300 молодых семей.