Сургут, Югра, 10 июня, 2021, 03:11 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) полицейские задержали подозреваемых в продаже оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Изъятый в ходе обыска арсенал

Операция по задержанию проводилась сотрудниками уголовного розыска Сургута при взаимодействии с коллегами из РУФСБ по Тюменской области.

Было установлено, что двое местных жителей 35 и 27 лет переделали охолощённый пистолет Макарова в боевой и сбыли его вместе с боеприпасами покупателю через интернет. В ходе обыска в квартире у 35-летнего сургутянина в металлическом сейфе обнаружен и изъят самозарядный карабин, который после конструктивных изменений получил возможность стрельбы со сложенным прикладом. Также было установлено, что 58-летний отец одного из фигурантов незаконно хранил патроны для охотничьего огнестрельного нарезного оружья в своём гараже.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Взят под стражу 27-летний обвиняемый, двое мужчин постарше находятся под подпиской о невыезде.