Нью-Йорк, США, , 03:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 июня снижением. Больше других потерял Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 152,68 пункта (0,44%), до уровня 34 447,14 пункта. S&P 500 потерял 7,71 пункта (0,18%), понизившись до уровня 4219,55 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 13,16 пункта (0,09%), до уровня 13 911,75 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,07 до уровня $69,96 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 июня разнонаправленно, при незначительном снижении Dow Jones.

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