Магадан, , 03:07 — REGNUM В Магадане 9 июня начал работу асфальтобетонный завод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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К сезону завод обновили. Закуплены и завезены необходимые материалы: битум, отсев, щебень и минеральные добавки. Анализу специалистов подвергается изготовленный асфальт и уложенный участок полотна.

На ямочный и капитальный ремонты, дворовые территории потребуется около 9,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. В зависимости от подготовленного объёма работ завод в сутки может выпустить до 800 тонн асфальта.

«У нас большие планы в этом году по дворовым территориям, по асфальтированию тех участков дорог, где раньше никогда не было асфальта. Много ямочного ремонта: в этом году 15 тысяч квадратных метров будет сделано. У нас все есть: битум, инертные материалы, кадрами укомплектованы. Завод полностью готов к работе. В следующем году мы обновим нашу асфальтобетонную установку: закупим пятикомпонентный модуль», — сказал мэр Магадана Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Ярославле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт улицы Борки.