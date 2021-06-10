Багдад, , 02:11 — REGNUM Атаке трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подвергся международный аэропорт иракской столицы Багдада. Об этом 10 июня сообщило агентство INA со ссылкой на заявление органов безопасности Ирака.

По информации властей, один из беспилотников удалось сбить.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая авиабаза Эйн Аль-Асад в иракской провинции Анбар подвергалась ракетному обстрелу. На объекте служат военнослужащие армии США.

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