Лима, , 02:09 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в дорожной аварии с участием междугороднего автобуса в Перу, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в департаменте Ла Либертад в районе с названием «Дьявольский балкон». По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средства съехало с дороги и упало в обрыв. В результате ДТП погибли 12 человек, четверо пострадали, еще 11 числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля автобус опрокинулся на дороге в провинции Сиуас в Перу. В результате ДТП 18 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Также 14 пострадавших госпитализировали.

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