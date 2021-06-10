Оттава, , 01:59 — REGNUM Проект строительства нефтепровода Keystone XL, который должен был пройти из Канады в США, закрыла канадская компания-подрядчик TC Energy. Об этом 9 июня организация сообщила на своем сайте.

Решение подрядчика связано с отказом властей США от продолжения Keystone XL. В TC Energy отметили, что компания провела консультации с властями провинции Альберта и рассмотрела все варианты по поводу дальнейшей судьбы нефтепровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение президента США Джо Байдена отказаться от строительства Keystone XL вызывает разочарование у канадских властей.

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