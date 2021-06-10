Абуджа, , 01:46 — REGNUM Два пассажирских рейсовых автобуса столкнулись в штате Джигава на севере Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что после лобового столкновения автобусы загорелись. В результате ДТП погибли 18 человек. Также известно, что пострадал водитель одного из автобусов, его доставили в больницу. По факту дорожной аварии ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля автобус столкнулся с грузовиком в регионе Дельта в Нигерии. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что среди погибших был один ребенок.

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