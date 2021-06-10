Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Власти США еще не приняли решение о сроках закрытия американской спецтюрьмы на военной базе Гуантанамо (Куба), заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 9 июня в ходе брифинга.

По его словам, несколько ведомств ведут подготовительную работу перед закрытием объекта. В их число входят: госдепартамент, минобороны, минюст, а также Совет национальной безопасности страны.

Кирби допустил, что после завершения этапа подготовки станет известна точна дата закрытия спецтюрьмы. Представитель министерства напомнил, что американской президент Джо Байден ранее заявлял о намерении закрыть объект.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы Вашингтона закрыть тюрьму на базе Гуантанамо.

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