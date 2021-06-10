Могадишо, , 01:19 — REGNUM Национальная армия Сомали задержала высокопоставленного террориста из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации на юге страны, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

Сообщается, что операция проводилась в регионе Хиршабелле. Она проводилась совместно силами полиции Сомали и армии.

«В ходе наступательной операции Национальной армии Сомали в Хиршабелле ликвидированы 140 террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции был задержан один из лидеров террористов. При этом в армейской пресс-службе анонсировали проведение новых спецопераций против боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 июня боевики из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили четыре города в Сомали. Отмечалось, что террористы смогли взять города Вармаксан, Варсииз, Куордхир и Варараксли в провинции Нижняя Шабелле.

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