Стокгольм, , 01:59 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Данная информация была опубликована 9 июня на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 562 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 081 898 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1 165 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 3 995 634 человека, вторую — 1 892 613 человек.

По состоянию на 27 мая, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 133 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 530 пациентов.