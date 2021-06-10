Красноярск, , 00:25 — REGNUM Крупный пожар произошел на частной животноводческой ферме в Канском районе Красноярского края, 9 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Его удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. С территории объекта эвакуировали 220 животных. Для тушения огня привлечено 39 человек и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая крупный пожар произошел пожар на территории ЗАО «Щёлковская птицефабрика» в Московской области. Огонь охватил 1,2 тыс. квадратных метров.

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