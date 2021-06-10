Москва, , 09:20 — REGNUM Объем инвестиций в создание новых технопарков на территории Москвы превысил 17 млрд рублей. Об этом 10 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, в городе разработан специальный механизм поддержки инвесторов, которые создают технопарки в столице для инновационного бизнеса. В рамках него происходит снижение общей региональной налоговой нагрузки — налог на прибыль уменьшается с 18% до 13,5%, обнуляется ставка налога на имущество, а арендная плата за землю составляет 0,01 процента от кадастровой стоимости.

«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов рублей», — сказала Сергунина.

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