Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует пожертвовать 500 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса почти 100 странам в течении следующих двух лет, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на источники.

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США скорее всего распространят 200 млн вакцин в этом году и еще 300 млн в первой половине следующего года, указали источники.

Препараты будут отданы 92 странам с низким доходом и странам Африки.

Пожертвование будет сделано через международный механизм COVAX.

Напомним, что аббревиатура COVAX означает «Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19». Это инициатива, призванная обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру.

Ранее папа Римский Францискпризвал богатые страны мира не «накапливать» вакцины от COVID-19, а обеспечить вакцинацию всего мира.

Как сообщалоИА REGNUM, 18 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисуспредостерег страны мира от «вакцинного национализма» и призвал присоединяться к глобальной инициативе по вакцине от коронавируса COVAX.