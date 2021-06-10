10 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:41 — REGNUM Белый дом принял решение отменить приказы экс-президента США Дональда Трампа, которые потенциально могли запретить использование TikTok и WeChat на территории Штатов. Теперь администрация нового президента Джо Байдена собирается провести собственное расследование и выяснить, действительно ли китайские приложения создают угрозу национальной безопасности США.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно новому приказу Байдена, министерство торговли США проведет «основанный на фактах» анализ транзакций китайских приложений. Власти уделят особое внимание тому, какую именно информацию с телефонов американских пользователей собирает и хранит Китай.

Ранее Байден остановил ход почти завершившейся сделки по продаже американского сегмента TikTok компании Oracle, которая является крупнейшим производителем программного обеспечения в США. TikTok начал переговоры с Oracle из-за того, что Трамп поставил условие, что китайское приложение сможет работать в США только если ее американский сегмент будет выкуплен американской компанией.

Пользователи Twitter бурно обсудили желание Байдена провести новое расследование. Некоторые осудили его за то, что он свел к минимуму все попытки Трампа взять под контроль работу китайских компаний, которые обрабатывают личную информацию американцев. Однако нашлись и те, кто посчитал желание Трампа заблокировать приложения необоснованным.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не будем забывать, что один из митингов Трампа в 2020 году провалился отчасти из-за того, что молодые люди разыграли его, купив билеты на митинг без намерения на самом деле присутствовать на нем. Так что, может быть, Трамп захотел запретить Tiktok из-за своего чувствительного самолюбия?» — предполагает @AnthonyLeeVoice.

«Это произошло только потому, что затроллили его митинг, когда забронировали билеты и не пришли», — вспоминает Emmanuel.

«И пусть атаки хакеров из других стран продолжаются», — пишет Jarz.

«Ну да, давайте проведем еще одно расследование китайского приложения, которое собирает нашу информацию уже больше двух лет», — осуждает @_TheDisclosure_.

«Ну слушай, если люди собираются использовать приложение вопреки предупреждениям, то что возмущаться? Итак все что мы делаем в интернет собирается, в том числе Twitter. И все же не уходим…» — отмечает @marooko.

«Наслаждайтесь тем, что Китай собирает все данные о ваших детях! И да, все остальные приложения тоже отслеживают вас и собирают ваши данные, но они, хотя бы, не связаны с режимом, активно осуществляющим геноцид в эту самую минуту», — указывает @prole666.

«Ты сравниваешь это с нашими приложениями, которые связаны со страной, где в этом году уже произошли сотни массовых расстрелов/убийств? Я не использую Tiktok, но где доказательства того, что китайцы получают доступ к этим данным? Кто ваш источник? Где доказательства?», — отвечает Mr.USA.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ах, какое облегчение! Я уверен, что нынешняя администрация сумеет остановить всех шпионов, которых найдет в эти приложениях», — иронизирует Stephen.

«Если кто и следит за американцами, то это Белый дом», — считает Joseph.

«Американцы знают, что это китайское приложение, и знают о существующих рисках. Если они все равно предпочитают пользоваться TikTok, разве это не свобода? Забавно, что правые говорят, что они не хотят государства-няньки, но хотят, чтобы правительство выбирало, какими приложениями вы можете пользоваться», — подчеркивает @VimpireLestat.

Напомним, идея о блокировке китайских приложений была высказана экс-президентом США Дональдом Трампом, который рассматривал варианты ограничительных мер против TikTok, опасаясь, что приложение может передавать частную информацию китайским властям.