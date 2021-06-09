Москва, , 23:54 — REGNUM Эксперты американского журнала The National Interest накануне опубликовали аналитическую статью, в которой рассмотрели российский тактический ядерный арсенал и его оборонное значение. Авторы материала приходят к мнению, что с точки зрения российской военной доктрины тактическое ядерное оружие является мощной преградой против НАТО.

В настоящее время страны Североатлантического альянса имеют превосходящие вооружённые силы, но с помощью тактического ядерного оружия Россия легко нивелирует разницу, отметили специалисты Института РУССТРАТ. Имея огромный разрыв в экономическом потенциале с государствами НАТО, иной способ достижения паритета просто невозможен.

К подобному выводу приходит и издание The National Interest: «наличие тактических ядерных боеголовок — экономически эффективный способ Кремля компенсировать свои недостатки в этой области».

В Институте РУССТРАТ напомнили, что международное сообщество не выработало определение, какие виды ядерного оружия можно считать тактическими (нестратегическим ядерным оружием). Граница весьма прозрачна, и определяющую роль здесь играют условия применения. Обычно к тактическому относятся ракеты с дальностью поражения меньше 5 500 километров.

Сейчас на вооружении российских ВС стоят системы «Искандер-М» дальностью 500 км и «Калибр» морского и наземного базирования, чья дистанция поражения составляет уже до 4 500 километров. Учитывая, что каждая из ракет несет боевую часть с зарядом, эквивалентным 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте, вполне понятна обеспокоенность западных партнеров.

Несомненно важным является тот факт, что весь отечественный арсенал ТЯО размещается сугубо на российской территории, а значит предназначен только для предотвращения агрессивных вооруженных действий против РФ, уточнили в Институте РУССТРАТ.