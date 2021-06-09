Тирана, , 23:47 — REGNUM Парламент Албании 9 июня одобрил доклад следственной комиссии по отстранению Илира Меты с поста президента Албании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 104 депутата, «против» — семь, еще два воздержались. Однако в отставку Мету отправит не парламент, а Конституционный суд, который решит, виновен ли политик в тяжком нарушении Конституции страны.

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Если в течение трех месяцев Конституционный суд не оспорит решения парламента, Мета будет отстранен от поста. Это уже вторая попытка отправить Мету в отставку за последний за год. Поводом к отставке президента стал его отказ утвердить дату проведения местных выборов в 2019 году из-за разногласий между двумя основными политическими партиями.

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