Касли, Челябинская область, , 23:42 — REGNUM Трое жителей города Касли (Челябинская область) задержаны при попытке украсть ковш от трактора, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы на маршруте патрулирования заметили троих мужчин, которые везли на телеге ковш от трактора. Это произошло на пересечении улиц Куйбышева и Заливная.

Проверка документов показала, что эти мужчины — местные жители, причём двое из них были ранее судимы, в том числе за угон транспортного средства и кражу. Задержанных передали сотрудникам полиции, сумма ущерба устанавливается.

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