Хельсинки, , 23:38 — REGNUM Сегодня, 9 июня, финский портал MTV Uutiset сообщил, что форвард сборной Великобритании Лиам Кирк, благодаря своему удачному выступлению на минувшем чемпионате мира, привлек внимание клубов из чемпионата Финляндии.

По данным источника, 21-летний нападающий в ближайшее время может подписать контракт с одним из финских клубов.

В 9 матчах чемпионата мира Кирк отличился 7 голами и 2 результативными передачами. Таким образом, он вместе с форвардом Канады Эндрю Манджипани стал лучшим снайпером турнира.

В 2018 году он был выбран «Аризоной» под общим 189-м номером драфта НХЛ.