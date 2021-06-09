Рим, , 23:32 — REGNUM Отрыв «Лиги» Маттео Сальвини от другой правоцентристской партии — «Братьев Италии» Джорджи Мелони сократился до 1,3% (21,4% и 20,1% соответственно), таковы результаты опроса SWG, опубликованные в среду, 9 июня.

Рейтинг «Лиги», достигнув максимума (почти 40%) летом 2019 года, с тех пор снижается. «Братья Италии», в свою очередь, за 15 месяцев эпидемии увеличили рейтинг почти вдвое, а за последние три года — более чем в пять раз.

При сохранении нынешних тенденций лидер рейтинга поменяется уже в ближайшие недели.

Рост популярности партии Мелони, возможно, объясняется тем, что она в отличие от «Лиги» не вошла в правящую «широкую коалицию» Марио Драги и по существу осталась единственной крупной оппозиционной партией страны.