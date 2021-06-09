Виннипег, Канада, , 23:22 — REGNUM Сегодня, 9 июня, официальный сайт Западной хоккейной лиги (WHL) объявил имя лучшего новичка минувшего сезона.

Им стал нападающий «Реджайны» Коннор Бедард. В прошедшем сезоне 15-летний хоккеист принял участие в 15 матчах и набрал 28 (12+16) очков при полезности «+9».

Отметим, что канадец стал первым игроком в истории лиги с исключительным статусом, позволившим ему взять приз лучшего новичка в 15 лет.

Бедард также принимал участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Канады. На турнире он провел 7 матчей и набрал 14 (7+7) очков.