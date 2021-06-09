Рим, , 23:20 — REGNUM Италия готова к внедрению системы так называемых «зеленых паспортов ЕС», она начнет работу в ближайшие дни, заявил в среду, 9 июня, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Обладателями такого паспорта могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В их отношении не будет действовать целый ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на 9 июня, в Италии умерли 126 767 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 77 (днем ранее — на 102). Число подтвержденных носителей выросло на 2199 (днем ранее — на 1896). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 237 790 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 174 935 человек — на 6791 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 394 797 человек, что составляет 22,24% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.