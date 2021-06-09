Скопье, , 23:20 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 2619 образцов в стране выявили 28 носителей коронавируса. Еще 23 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 469 случаев заражения, при этом население республики лишь немногим превышает два миллиона человек. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Общее число жертв достигло 5467. Кроме того, 149 551 пациент в Северной Македонии выздоровел. Лечение проходит 451 человек.

Смертность от COVID-19 в Северной Македонии в несколько превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны, однако в последнюю неделю резко сократилась почти до нуля.

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