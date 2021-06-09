Рим, , 23:04 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо совершит визит на Украину, сообщает 9 июня пресс-служба итальянского МИД.

Уточняется, что в программе визита главы МИД Италии запланированы встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

При этом Ди Майо планирует вместе с Кулебой открыть бизнес-форум экономического партнерства Италии и Украины.

Кроме того, глава МИД Италии намерен возложить цветы в церкви Святого Михаила в Киеве в память о жертвах войны в Донбассе.

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