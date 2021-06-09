* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, , 23:03 — REGNUM «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фонд защиты прав граждан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движение «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признаны экстремистскими организациями в России, сообщили 9 июня в пресс-службе Московского городского суда.

Отмечается, что сегодня, 9 июня, суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы к перечисленным организациям, связанным с осуждённым блогером Алексеем Навальным. Деятельность ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незамедлительно прекращена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск московской прокуратуры о признании трёх вышеперечисленных организаций экстремистскими Мосгорсуд зарегистрировал в середине апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд принял иск о признании ФБК экстремистской организацией