Рим, , 23:00 — REGNUM Владельцы так называемых «зеленых паспортов ЕС» в Италии получат доступ к мероприятиям, ограниченным для всех остальных, передает Mediaset в среду, 9 июня.

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Речь идет, в частности, о возможности перемещаться между любыми регионами страны, посещать свадьбы, дискотеки, концерты и спортивные мероприятия.

Получить такой документ может любой гражданин ЕС, привитый одной из сертифицированных Брюсселем вакцин, или переболевший и сохранивший антитела, или сдавший тест на коронавирус с отрицательным результатом в последние 48 часов.

По данным на 9 июня, в Италии умерли 126 767 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 77 (днем ранее — на 102). Число подтвержденных носителей выросло на 2199 (днем ранее — на 1896). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 237 790 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 174 935 человек — на 6791 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 394 797 человек, что составляет 22,24% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.