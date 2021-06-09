Денвер, США, , 22:58 — REGNUM Сегодня, 9 июня, журналист Бобби Маркс в своем твиттере сообщил, что центровой «Денвера» Никола Йокич получил право подписать супермаксимальный контракт в 2022 или 2023 году.

По данным источника, новое соглашение может стать крупнейшим контрактом в истории лиги, сербский баскетболист сможет заработать 241 миллион долларов. Йович открыл для себя право подписать такое соглашение, выиграв звание MVP этого сезона.

В рамках минувшего регулярного чемпионата Йокич принял участие в 72 матчах и набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи за встречу.

Он стал первым игроком «Денвер Наггетс», получившим звание MVP сезона.