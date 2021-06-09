Рим, , 22:50 — REGNUM Сейчас регулятор ЕС разрешил делать прививки от коронавируса гражданам 12 лет и старше, однако «нигде не сказано», что минимальный возраст не будет снижен, заявил в среду, 9 июня, комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Снижение может дойти до 6 лет, тогда можно будет привить всех школьников страны, отметил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок получившим первую дозу AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 9 июня, в Италии умерли 126 767 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 77 (днем ранее — на 102). Число подтвержденных носителей выросло на 2199 (днем ранее — на 1896). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 237 790 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 174 935 человек — на 6791 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 394 797 человек, что составляет 22,24% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.