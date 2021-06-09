Рим, , 22:47 — REGNUM По крайней мере начало нового 2021−2022 учебного года в Италии пройдет в условиях масочного режима, заявил в среду, 9 июня, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Это единственный способ «вновь открыть школы в максимальной безопасности и в очном режиме», отметил он.

Ранее представители правительства заявляли о своем намерении в течение двух месяцев школьных каникул привить от коронавируса всех школьников старше 12 лет.

Учебный 2020−2021 год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.

По данным на 9 июня, в Италии умерли 126 767 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 77 (днем ранее — на 102). Число подтвержденных носителей выросло на 2199 (днем ранее — на 1896). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 237 790 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 174 935 человек — на 6791 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 394 797 человек, что составляет 22,24% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.