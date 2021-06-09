Париж, , 22:34 — REGNUM Во Франции по данным здравоохранения Франции за последние 24 часа было зарегистрировано 65 смертей от коронавируса. Об этом 9 июня сообщается на сайте Santé publique France.

Также за последние 24 часа в реанимациях было зарегистрировано снижение количество пациентов до 2326 человек по сравнению с 2394 днём ранее. В среднем за последние семь дней в реанимации поступало по 85 человек в день.

9 июня был госпитализирован 391 человек с коронавирусом. Всего во Франции в больницах находятся 13 526 больных с COVID-19 (13 984 — 8 июня и 14 323 — 7 июня). За последние 24 часа 65 человек умерли (8 июня — 72). По усреднённым данным смертности за несколько дней, это самый низкий показатель смертности от COVID-19 с 1 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции продолжается снижение количества госпитализированных пациентов с COVID-19.

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