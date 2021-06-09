Киев, 9 июня 2021, 22:33 — REGNUM Украинский военный контингент выведен с территории Афганистана, сообщает 9 июня министерство обороны Украины.
Отмечено, что Украина, «руководствуясь целесообразностью и планированием союзников, вывела свой военный контингент из Афганистана».
Украинские сателлиты США удалились из Афганистана на транспортном самолёте Ил-76МД. На его борту на Украину был отправлен 21 военнослужащий ВСУ и спецоборудование.
При этом минобороны Украины заявляет, что «полученный в Афганистане в составе миссии НАТО украинские военнослужащие смогут применить на Родине, в частности, для противодействия вооружённой агрессии РФ в районе проведения ООС».
Напомним, аббревиатурой ООС в Киеве называют карательную операцию, продолжающуюся с весны 2014 года против народа Донбасса.
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