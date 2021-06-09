Москва, 9 июня 2021, 22:29 — REGNUM Готовящийся на Украине законопроект о коренных народах отдаёт нацизмом, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Комментируя очередную украинскую инициативу, президент России сказал, что его отношение — резко негативное.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии».
Владимир Путин

Он задал вопрос относительно того, как же украинские власти собираются поступать с людьми «со смешанной кровью». Президент напомнил, что его украинский коллега Владимир Зеленский — еврей по национальности.

«У него, может быть, кровь намешанная. Что делать с этими людьми? Им что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить черепа и другие части тела циркулем и определять, как там определяли, настоящего арийца или не настоящего? Так и здесь — будут определять настоящего украинца или ненастоящего?»
Владимир Путин

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: инициатива Киева объявить русский некоренным народом – глупость