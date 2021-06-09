Москва, 9 июня 2021, 22:29 — REGNUM Готовящийся на Украине законопроект о коренных народах отдаёт нацизмом, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Комментируя очередную украинскую инициативу, президент России сказал, что его отношение — резко негативное.
Он задал вопрос относительно того, как же украинские власти собираются поступать с людьми «со смешанной кровью». Президент напомнил, что его украинский коллега Владимир Зеленский — еврей по национальности.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: инициатива Киева объявить русский некоренным народом – глупость