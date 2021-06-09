Новороссийск, Краснодарский край, , 22:17 — REGNUM Подразделение специального назначения Вооруженных сил Сербии прибыло в Новороссийск, сообщает 9 июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сербские военные прибыли для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство-2021».

«Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, сербские военнослужащие прибыли в расположение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск», — сообщает российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, активная фаза совместных военных учений пройдет с 16 по 18 июня на полигоне Раевский под Новороссийском.

«Военнослужащие из трех стран до начала открытия активной фазы проведут слаживание совместного подразделения в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы», — уточняет Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Новороссийск прибыли около 300 военнослужащих отдельного Витебского гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии с 60 единицами военной техники.

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