Дамаск, , 22:09 — REGNUM В Сирии погиб военнослужащий российской военной полиции, ещё трое получили ранения, сообщает 9 июня пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, в сирийской провинции Хасака произошел подрыв бронеавтомобиля российской военной полиции, осуществлявшего проверку маршрута патрулирования.

В результате подрыва один военнослужащий погиб. Трое получили ранения и были доставлены в госпиталь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее курдские СМИ сообщили о подрыве российского бронеавтомобиля возле турецких опорных пунктов севернее Зарканского района.

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