Пирей, Греция, , 22:00 — REGNUM Сегодня, 9 июня, журналист Маттео Андреани в своем твиттере сообщил, что защитник «Жальгириса» Томас Уолкап в ближайшее время может подписать контракт с греческим «Олимпиакосом».

По данным источника, греческий клуб готов предложить баскетболисту двухлетний контракт с окладом в размере 1,6 миллиона долларов.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Жальгирис» предложил Уолкопу продление контракта.

В розыгрыше Евролиги этого сезона Уолкап принял участие в 34 матчах и в среднем набирал 8,2 очка и 4,5 передачи за матч.