Москва, , 21:55 — REGNUM Передовые подразделения железнодорожных войск ВС РФ уже приступили к развертыванию системы жизнеобеспечения военнослужащих, направленных на модернизацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ), заявил 9 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Он уточнил, что в 2021 году для военнослужащих, участвующих в работах по модернизации Байкало-Амурской магистрали будут созданы шесть блочно-модульных городков.

«Только в этом году для создания комфортного быта личного состава будут построены шесть блочно-модульных городков», — сказал Шойгу.

При этом он напомнил, что 30 таких городков уже построены в Нагорном Карабахе для российского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, военные железнодорожники по поручению президента России начали реконструкцию восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

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