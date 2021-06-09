Стамбул, Турция, , 21:51 — REGNUM Сегодня, 9 июня, портал Eurohoops сообщил, что баскетбольный «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику Мариалу Шайоку.

По данным источника, 25-летний канадский баскетболист попал в сферу трансферных интересов турецкой команды. В минувшем сезоне он выступал за «Бурсаспор» в чемпионате Турции и набирал в среднем 18,9 очка, 6,9 подбора и 4,1 передачи за матч.

Ранее Шайок защищал цвета «Филадельфии» в НБА, но по обоюдному соглашению сторон расстался с командой в прошлое межсезонье.

«Фенербахче» в минувшем сезоне смог дойти до четвертьфинала Евролиги, где уступил московскому ЦСКА.