9 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, который был принят Госдумой РФ.

Артур Савин, , 22:49 — REGNUM Решение депутатов Госдуме РФ принять закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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»Что-то уж больно запоздало взялись решать этот вопрос. А надо было принимать ещё с того времени, как только книжки Вовки Резуна появились в продаже. И сразу уголовное дело против него возбуждать надо было», — пишет Олег О.

Многие пользователи заявили о своей полной поддержке решение российских законодателей. Люди убеждены, что истории России нужна юридическая защита от посягательств разного рода злопыхателей.

«Верно сделали, что приняли. Нам, народам СНГ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и другим будет стыдно, если история Великой Отечественной войны будет переврана и забыта», — написала Оля Б.

Некоторые комментаторы оказались в замешательстве, ведь им не дали чёткого понимания того, как следует подходить к обсуждению вопроса сравнения политических систем Германии и СССР времён Второй мировой войны.

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«А что если, например, я скажу, что гитлеровская Германия и СССР были тоталитарными государствами, то получается, я их уровнял, отождествил и произвёл уничижение, да?» — задаётся вопросом Вячеслав Г.

Часть людей указывают на то, что данный закон будет использоваться в специальных случаях, а отсутствие у него чётких граней позволит широко его трактовать и применять к неугодным. Граждане считают, что это несправедливо.

«Один из законов, который будет работать в одну сторону и когда кому-то нужно. Нет ни четких граней, ни пояснения. А к борьбе с национал-социалистами относится этот закон? А борьбу с фашизмом с какого года нужно считать как начало? Политики извращаются над историей», — считает Михаил В.

Ряд пользователей отметил, что не видит такой тенденции, чтобы в России кто-то систематически сравнивал нацистскую Германию и Советский Союз. В то же время в странах Европы можно часто услышать подобные хамские параллели.

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«Кого они собрались наказывать? Поляков, немцев, прибалтов, всю Европу? Если там со всех утюгов только и идёт антироссийская пропаганда!» — заметила Зульфира Ш.

Нашлись и те, кто указал, что российское правительство действует крайне непоследовательно в вопросе оценки СССР в период Великой Отечественной войны.

«И при этом власти сами фальсифицируют историю, выдавая деньги на различной степени убогости киноподелки вроде «Зои». Сборище лицемеров, использующих достижения СССР для современной сугубо националистической пропаганды», — поделился своим мнением Сабир Е.

Напомним, 8 июня в Госдуме РФ был принят закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Изменения были внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».