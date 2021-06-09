9 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 22:49 — REGNUM Информация о том, что в Санкт-Петербурге был задержан известный российский блогер Юрий Хованский, который ранее исполнил песню про теракт на Дубровке в 2002 году, в ней следователи усмотрели статью об оправдании терроризма, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Хованский KirillSorokin

"Я думал, его поймали на какой-то критике власти, а этот ушлёпок действительно воспевал терроризм!» — написал Юорис К.

Многие пользователи оказались в шоке от услышанной песни блогера. Люди считают, что такое противозаконно произносить вслух, но некоторые всё-таки убеждены в том, что данная песня является всего лишь шуткой и на самом деле Хованский не хотел оправдывать терроризм.

«Люди, судя по всему, действительно считают, что он признаёт вину в том, что одобрял терроризм, а не дал чистосердечное признание для облегчения наказания, и что в ироничной песне правда есть призыв к терроризму», — отметила Дарья Н.

Часть людей убеждена, что не все слушатели могут быть в контексте того, что это якобы шутка, а значит, имеют полное право воспринять услышанное как призывы или одобрение террористических актов в России.

«Послушал я эту песню, ну ему песец, как мне кажется. В ней даже никаких намеков нет, на то, что это шутка, прямыми словами, без всяких панчей призывает. Не представляю, как можно перевести эту песню в шутку. Печально», — считает Денис Г.

Ряд пользователей выразил своё недоумение тем, что Хованский спокойно ходил на свободе целых семь лет с того момента, как исполнил эту скандальную песню, но следователи пришли к нему почему-то именно сейчас.

«Почему семь лет Хованского не трогали, хотя эта песня нигде не скрывалась, а находилась в открытом доступе? Продолжайте верить в святость морали и в справедливость нашего следствия. Будь он обычным человеком, а не блогером, пиарившим выборы и работавшим в одной из российских партий, его бы спустя пару дней посадили, а не через семь лет», — написал Григорий Ш.

Памятник жертвам терроризма около бывшего Театрального центра на Дубровке в Москве A.Savin

Отдельные комментаторы считают, что моральное разложение общества достигло своего пика в первую очередь в блогерской сфере, участники которой начинают затягивать молодёжь в тёмный омут «свободы» в интернете.

«Как же эти блогеры достали! Кто их смотрит-то? Бездельники с камерой. Так хоть бы снимали что-нибудь путное. Но нет, один шлак выкладывают, который такие же «тиктокеры» смотрят и верят во всю эту чушь», — поделился своим мнением Дмитрий С.

Нашлись и те, кто уверен, что блогер сумеет выкрутить ситуацию в свою пользу, получив достаточно большое количество внимания.

«Иногда шутки заходят слишком далеко. Впрочем, Хаванский хотел же получить хайп? Так он его и получил по полной!» — пишет Аревик И.

Напомним, 9 июня в Санкт-Петербурге в собственной квартире был задержан известный российский блогер Юрий Хованский. Он признал свою в вину в том, что исполнил песню про теракт на Дубровке в 2002 году, в ней следователи усмотрели статью об оправдании терроризма.